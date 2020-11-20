20.11.2020 (10:15)

В Северной Осетии ракетчики ЮВО завершили перевод ОТРК «Искандер-М» на зимний период эксплуатации

Военнослужащие ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии завершили перевод новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

Всего в ходе перевода на зимний режим эксплуатации было обслужено более 200 единиц вооружения и различной военной техники. При этом было использовано более 5 тонн моторных и трансмиссионных масел и около 1 тонны пластичных смазок.

Сезонное техническое обслуживание проведено на самоходных пусковых установках, транспортно-заряжающих и командно-штабных машинах, пунктах подготовки информации и др. Обслуживание прошла вся военная и специальная техника, находящаяся на вооружении соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.

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