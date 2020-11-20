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20.11.2020 (14:03)

Подразделение ПВО Тульского соединения ВДВ отработало организацию противовоздушной обороны войск

Для освоения новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, поступающей в Воздушно-десантные войска, и совершенствования полевой выучки подразделений противовоздушной обороны на военном полигоне под Наро-Фоминском прошли тактико-специальные занятия подразделения ПВО гвардейского соединения ВДВ.

Основной упор при проведении занятий делался на практические действия при работе на новейших системах разведки и наблюдения за воздушными целями                в целях качественной организации противовоздушной обороны войск при совершении марша и подготовке к стрельбе по низколетящим средствам воздушного нападения.

Новейшая боевая машина разведки и управления ПВО БТР-МРУ-Д, созданная на базе БТР-МДМ «Ракушка», позволяет в короткие сроки обнаруживать средства воздушного нападения.

В ходе тактико-специального занятия более 50 специалистов подразделений ПВО Тульского соединения Воздушно-десантных войск показали на практике свои навыки работы на новейшей технике. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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