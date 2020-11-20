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20.11.2020 (09:39)

Тихоокеанский флот оказывает помощь в ликвидации последствий мощного циклона во Владивостоке

Личный состав отдельного морского инженерного батальона Тихоокеанского флота привлечён к работам по ликвидации последствий мощного циклона, который накануне принес в Приморский край ледяной дождь, сильный ветер и снегопады.

Решением командования ТОФ для оказания помощи городским аварийным бригадам привлечено порядка 60 военнослужащих флота и порядка 10 единиц специальной техники повышенной проходимости, в том числе автокран, самосвалы, экскаватор. Подразделение также оснащено бензопилами.

Военные инженеры работают на объектах острова Русский, где осуществляют опиловку и вывоз упавших и поврежденных деревьев, очистку дорог и обколку льда.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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