20.11.2020 (10:30)

На Черноморском флоте впервые прошли совместные стрельбы российских и египетских снайперов в рамках учения «Мост дружбы – 2020»

На Черноморском флоте (ЧФ) впервые прошли совместные стрельбы снайперов Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет и Военно-Морского Флота (ВМФ) в рамках береговой фазы учения «Мост дружбы – 2020».

Мероприятие прошло в Новороссийске на полигоне боевой подготовки Раевский.

Военнослужащие специального подразделения Черноморского флота в рамках обмена опытом провели практическое занятие с военнослужащими спецназа ВМС Египта с выполнением стрельб из российского снайперского вооружения, в том числе из снайперских винтовок Драгунова СВД-С и СВД-М.

Стрельба велась по неподвижным целям, имитирующим живую силу противника, на дистанциях от 200, 300 и 700 метров.

Также военнослужащие обеих стран отработали упражнение «снайперская дуэль». В ходе этого упражнения пара снайперов, состоящая из российского и египетского стрелка, по команде должны занять позицию на боевом рубеже и на скорость поразить свою мишень, выполнив упражнение быстрее соперника. Занятие было усложнено имитацией взрывов и дымовых завес для максимального приближения обстановки на учении к боевой.

Российско-египетское учение «Мост дружбы – 2020» впервые проходит в Новороссийске и акватории Чёрного моря. В ходе предстоящих манёвров кораблей ВМФ России и ВМС Египта планируется отработка всех видов охраны и обороны кораблей с выполнением стрельб по надводной и воздушной целям. Также будут проведены частные учения по организации пополнения запасов в море траверзным способом, отработке действий по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов и помощи кораблю, терпящему бедствие с поиском и спасением утопающего.

Выход кораблей в море запланирован на 21 ноября. Учение «Мост дружбы – 2020» продлится до 24 ноября.

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