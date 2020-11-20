20.11.2020 (11:00)
Самолеты российской военно-транспортной авиации продолжают осуществлять переброску подразделений 15 миротворческой бригады для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта
Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15 миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники.
В течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 33 единицы техники – бронеавтомобили «Тигр», «Рысь», грузовые автомобили повышенной проходимости, ремонтно-эвакуационные машины, техника и имущество материально-технического обеспечения.
Министерством обороны Российской Федерации продолжается переброска российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта. Всего с 10 ноября 2020 г. выполнено 226 самолеторейсов.
Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В районах проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах: двенадцати в южной зоне ответственности и одиннадцати в северной.
Также по указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования.