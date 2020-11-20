20.11.2020 (06:34)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине состоялось подведение итогов за 2020 учебный год

На базе мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, под руководством генерал-лейтенанта Дмитрия Глушенкова состоялось подведение итогов боевой подготовки за прошедший летний период обучения и постановка задач на новый учебный период.

В подведении итогов приняли участие офицеры управления армейского корпуса, а также офицеры соединений и воинских частей. На мероприятии были рассмотрены итоги боевой подготовки, состояние вооружения и военной техники, вопросы тылового обеспечения, а также военно-политической работы.

Заместители командира армейского корпуса ВВО выступили каждый по своему направлению ответственности, провели анализ проведенных в течении года мероприятий, обсудили задачи на новый учебный период.

Как отметил командир армейского корпуса генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, особенностью занятий по боевой подготовке в летнем периоде обучения стало активное внедрение в учебную программу полученного опыта в современных вооруженных конфликтах.

Кроме того, особое внимание было уделено вопросу организации противовоздушной обороны и обороны против современных комплексов ударных БПЛА.

Также в ходе мероприятия обсуждались вопросы комплектования воинских подразделений военнослужащими по контракту, улучшение их социально-бытового обеспечения.

Завершающей частью мероприятия стало вручение командиром армейского корпуса ВВО генерал-лейтенантом Дмитрием Глушенковым грамот и переходящих кубков лучшим воинским частям и подразделениям армейского корпуса.

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