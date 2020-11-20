20.11.2020 (06:29)
Военнослужащие военной полиции ВВО отразили нападение на колонну техники в Забайкальском крае
Военнослужащие подразделений военной полиции Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, в ходе специальной тренировки отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на колонну военной техники.
Подразделения военной полиции были приведены в боевую готовность. Военнослужащие отработали действия по сопровождению колонны автомобильной техники и её боевое охранение. При условном нападении противника военные полицейские успешно организовали оборонительные действия и обеспечили безопасность в ходе движения военной техники.
Учение проводилось с целью поддержания боеготовности подразделений военной полиции, наращивания практических навыков в вопросах обеспечения безопасности на военных объектов и в ходе сопровождения колонн, поддержания навыков владения стрелковым оружием, а также спецсредствами, стоящими на вооружении подразделений военной полиции.