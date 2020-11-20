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20.11.2020 (06:29)

Военнослужащие военной полиции ВВО отразили нападение на колонну техники в Забайкальском крае

Военнослужащие подразделений военной полиции Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, в ходе специальной тренировки  отразили нападение диверсионно-разведывательной группы  условного противника на колонну военной техники.

Подразделения военной полиции были приведены в боевую готовность. Военнослужащие отработали действия по сопровождению колонны автомобильной техники и её боевое охранение. При условном нападении противника военные полицейские успешно организовали оборонительные действия и обеспечили безопасность в ходе движения  военной техники.

Учение проводилось с целью поддержания боеготовности подразделений военной полиции, наращивания практических навыков в вопросах обеспечения безопасности на военных объектов и в ходе сопровождения колонн, поддержания навыков владения стрелковым оружием, а также спецсредствами, стоящими на вооружении подразделений военной полиции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военная полиция , Учения , Восточный военный округ
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