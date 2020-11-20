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20.11.2020 (06:22)

В соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье завершилась подготовка учебно-материальной базы к зимнему периоду обучения

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, завершилась подготовка учебно-материальной базы (УМБ) к зимнему периоду обучения, который начнется 1 декабря.

В подразделениях, учебных классах и казарменных помещениях были проведены работы по ремонту и восстановлению переносной УМБ.

Также, военнослужащими были проведены работы по усовершенствованию полигонов, препятствий автодромов и танкодромов, оборудованию стрельбищ, директрис БМП и танков. Где военнослужащие произвели замену ограничительных столбов, установили новые мишени и указатели номеров препятствий. Также специалистами инженерных войск были оборудованы противотанковые рвы, подъёмы, спуски и другие искусственные сооружения на данных объектах.

Всего за подготовительный период было выполнено более 200 мероприятий и работ по подготовке учебных объектов, тренажеров и комплексов УМБ.

К подготовительным мероприятиям учебно-материальной базы в соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье всего было привлечено свыше 1000 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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