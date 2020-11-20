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20.11.2020 (06:18)

В общевойсковом объединении ВВО в Бурятии за летний период обучения выполнено более 30 масштабных тренировок по РХБ защите

В соединениях и частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, за летний период обучения выполнено более 30 масштабных тренировок по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ).

Военнослужащие выполняли свои обязанности в обстановке внезапного применения условным противником оружия массового поражения. На каждую тренировку привлекался весь личный состав со средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Также в рамках тренировок проводились занятия по сигналам оповещения с выполнением нормативов по использованию средств индивидуальной защиты, преодолению зараженных участков местности, эффективному применению приборов и машин химической разведки подразделений РХБЗ, таких как РХМ-6 на базе БТР-80, дегазационных комплектов ДКВ-1М для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

Основной целью еженедельных тренировок по РХБ защите является закрепление навыков военнослужащих по использованию современных средств защиты в условиях применения противником оружия массового поражения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
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