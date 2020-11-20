20.11.2020 (06:10)

В Забайкальском крае завершились сборы со специалистами инженерно-саперных подразделений ВВО

С военнослужащими инженерно-саперных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Забайкальского края, завершились учебно-методические сборы с выполнением практических задач.

Со специалистами проведены занятия по устройству, принципу действия, правилам установки и обезвреживанию современных образцов противотанковых мин различного типа, фугасов и других взрывных устройств вероятного противника.

Особое внимание было уделено обучению личного состава методикам по обнаружению и уничтожению фугасов в развалинах зданий, проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях.

В ходе практической части сборов саперы произвели дистанционные подрывы различных материалов, в том числе бетонных и деревянных опор.

К сборам привлекалось около 500 военнослужащих инженерно-саперных подразделений ВВО.

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