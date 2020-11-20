20.11.2020 (05:36)

В Вилючинске завершается строительство многоквартирного жилого дома для моряков-подводников Тихоокеанского флота

В Вилючинске (Камчатский край) продолжается реализация программы по расширению современной социальной инфраструктуры для семей военнослужащих Подводных сил Тихоокеанского флота.

В рамках этой программы специалисты Военно-строительного комплекса завершают строительство сейсмоустойчивого пятиэтажного дома для военных моряков. В строящемся здании 90 квартир: 40 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений составляет 4497 кв. метров.

Все квартиры - служебные и будут передаваться в эксплуатацию «под ключ» с уже выполненной чистовой отделкой. Для меблировки квартир закупаются кухонные гарнитуры, диваны, кресла, стулья, кровати, шкафы, в том числе и шкафы-купе. Предусмотрена мебель для детских комнат и прихожих.

В подвале дома размещено 84 кладовых для хранения, на первом этаже каждого подъезда есть помещения для хранения колясок, входы оборудованы пандусами, во дворе - детская площадка.

Учитывая климатические особенности Камчатского края, проектировщики использовали наиболее оптимальные архитектурные и технические решения, обеспечивающие соответствие жилого здания требованиям энергоэффективности. Комфортный температурно-влажностный режим в квартирах будет поддерживаться благодаря современным инженерным сетям, а также многослойной конструкции наружных стен с применением тепло и пароизоляционных материалов.

В настоящее время строители приступили к установке оконных блоков, внутренней отделке и прокладке инженерных сетей.

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