20.11.2020 (05:26)
Экипаж малого противолодочного корабля «МПК-82» Тихоокеанского флота отработал на базе учебного комплекса борьбу за живучесть
На Камчатке экипаж малого противолодочного корабля «МПК-82» соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провел тренировку по борьбе за живучесть.
Тренировка моряков проходила на учебно-тренажерном комплексе (КТК) «Каспий» Подводных сил ТОФ. УТК предназначен для практической подготовки экипажей кораблей и судов вспомогательного флота к действиям по борьбе за живучесть, а также для психологической подготовки личного состава к действиям в аварийных ситуациях.
Противолодочники оттачивали действия по локализации и тушению пожара, а также устранению поступления забортной воды. Кроме того, личный состав корабля отработал организацию посадки на спасательные плоты.
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