20.11.2020 (04:44)

Летчики ВВО начали выполнять сложнейший элемент летной подготовки – дозаправку в воздухе

В Хабаровском крае на базе смешанного авиационного соединения Восточного военного округа летный состав начал выполнение одного из сложнейших элементов летной подготовки – дозаправку в воздухе.

К мероприятиям привлечены экипажи истребительной и бомбардировочной авиации на самолетах Су-30см, Су-35с, Су-34, Су-24м2.

Дозаправка производится от танкера Ил-78 военно-транспортной авиации с учетом соблюдения установленных требований по высоте и скорости при выполнении данного вида летной подготовки.

Так, летчики одиночно и в составе пары выполняют норматив по дозаправке топливом в диапазоне высот от двух до пяти тысяч метров на скорости около 600 километров в час.

Полеты выполняются как в дневное, так и в ночное время. В темное время суток для дозаправки используется дополнительное освещение, которое установлено как на самолет-заправщик, так и на заправляемый боевой самолет.

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