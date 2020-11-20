20.11.2020 (04:09)

Артиллеристы и ракетчики ВВО в Забайкалье празднуют профессиональный праздник

Военнослужащие соединений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, празднуют профессиональный праздник.

Накануне в воинских частях состоялась комплексная тренировка расчетов гаубиц 2А65, ракетных систем залпового огня «Ураган», противотанковых управляемых ракет и пусковых установок ракетного комплекса «Искандер-М» в рамках Единого дня огня артиллерии. Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию, наведению артиллерийских орудий, а также осуществили задачи по топопривязке и оформлению документации.

В ходе празднования командованием общевойскового объединения были награждены государственными и ведомственными наградами военнослужащие наиболее отличившиеся в ходе выполнения задач повседневной деятельности и боевой подготовки. В торжественной обстановке были поздравлены и награждены грамотами и ценными подарками военнослужащие, ветераны военной службы и гражданский персонал.

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