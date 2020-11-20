20.11.2020 (05:01)

Мероприятия, посвященные 250-летию со Дня Рождения выдающегося мореплавателя И.Ф. Крузенштерна, состоялись в Санкт-Петербурге

Главное командование ВМФ, Военный учебно-научный центр ВМФ, Центральный военно-морской музей проводят в Санкт-Петербурге мероприятия, посвященные 250-летию со дня рождения выдающегося отечественного мореплавателя, Адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.

В соответствии с указанием Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, в рамках празднования этой важнейшей в морской истории России даты, курсанты Морского Корпуса Петра Великого – Военно-Морского Института возложили цветы к памятнику И.Ф. Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта.

Мероприятия продолжились в Центральном Военно-Морском Музее имени Петра Великого, где была торжественно открыта уникальная выставка, посвященная Ивану Федоровичу Крузенштерну - "Морская держава. И. Ф. Крузенштерн и русский образ „Мировой морской державы". Экспозиция выставки создана на основе подлинных предметов и живописных полотен из собрания фондов Центрального Военно-Морского Муузея имени императора Петра Великого, в том числе раритетов из личной коллекции Ивана Федоровича Крузенштерна, а также копий уникальных документов из собрания Российского государственного архива Военно-Морского Флота.

С открытием интересной выставки сотрудников музея и всех любителей флотской истории поздравил заместитель Главкома Военно-Морского Флота России вице-адмирал Владимир Касатонов, пожелавший ей от имени Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, успешной работы. «Жизнь и деятельность И. Ф. Крузенштерна, почетного члена Санкт-Петербургской академии наук, руководителя первого плавания россиян вокруг света, отметил представитель Главного командования флота, полна множества важных открытий. Значимость его научных трудов соперничает с его славой мореплавателя», - отмечено в приветственном слове Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, направленном организаторам выставки.

Выступая на церемонии открытия выставки, заместитель директора Музея Сергей Курносов отметил особый вклад в морское дело России Ивана Крузенштерна, который всегда считал себя сыном России и трудился во имя славы русской науки, во имя усиления могущества государства Российского. Он начал свою жизнь геройскими подвигами на войне со шведами и завершил ее выдающимися достижениями, подвигами на поприще науки и воспитания будущих офицеров флота.

- Своим кругосветным плаванием он уже более двух веков назад убедительно доказал, что Российский флот ? зрелый флот, способный совершать дальние походы, - сказал Сергей Курносов.

С благодарностью за открытие юбилейной выставки к собравшимся обратился потомок И.Ф. Крузенштерна Алексей Крузенштерн, которого поддержали директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии наук (Кунсткамеры) академик Андрей Головнев, а также вице-президент Русского географического общества Кирилл Чистяков.

Затем почетные гости ознакомились с экспозицией новой выставки. Первую экскурсию провел ее куратор, научный сотрудник Музея Александр Странковский, сказавший в частности, что к началу 1790-х годов Российская империя окончательно утвердилась в качестве великой европейской державы. Новый статус страны требовал использовать флот, как наиболее мобильный и эффективный инструмент в освоении просторов Мирового океана. Кругосветное плавание, предпринятое в 1803-1806 годах под руководством И. Ф. Крузенштерна, стало важной вехой качественного изменения уровня подготовки Российского флота, доказательством его зрелости.

Первое российское кругосветное путешествие создало фундамент новой науки – океанографии. Впервые корабли русского флота гордо обошли вокруг земного шара, достигнув самых отдаленных островов Тихого океана, Японии и Китая. Экспедиция показала всему миру блестящие качества русских морских офицеров и матросов, их великолепное навигационное искусство, доблесть, присутствие духа, беззаветный патриотизм и подлинную страсть к науке.

Наряду с политическим и торговым значением Первая русская кругосветная экспедиция оказала большое влияние на развитие не только отечественной, но и мировой географии и картографии. Несомненно, что наблюдения экспедиции Крузенштерна-Лисянского над течениями и приливами, атмосферными явлениями и температурой воды на различных глубинах на пути следования имели необычайную ценность для моряков всех стран.

Практическая и научная деятельность экспедиции принесла, кроме коммерческой выгоды и расширения внешней торговли еще и бесценный опыт, полученный в длительном кругосветном плавании, который в дальнейшем был передан новым поколениям моряков.

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