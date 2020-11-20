20.11.2020 (05:00)

В Степанакерте восстанавливается мирная жизнь



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Подразделениями российского миротворческого контингента продолжается выполнение задач по контролю за соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха.

В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах.

При содействии Межведомственного центра гуманитарного реагирования в городе Степанакерте приступили к восстановлению мирной жизни.

В городе продолжается восстановление организации дорожного движения, электро- и водоснабжения социальных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов. Заработали магазины, парикмахерские, налажена работа общественного транспорта в городе и сообщение с удаленными населенными пунктами.

Городская хлебопекарня возобновила выпуск хлебобулочных изделий на полную мощность. На сегодняшний день г. Степанакерт не испытывает перебоев с поставкой муки и иных продовольственных товаров. Лепешки выпекают за несколько минут. Организована доставка хлеба в ближайшие населенные пункты.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе в городе Степанакерт под руководством Минобороны России продолжается формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

19 ноября Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования дополнительно сформированы пять центров: Центр гуманитарного разминирования; Центр примирения враждующих сторон; Центр транспортного обеспечения; Центр медицинского обеспечения и Центр торгово-бытового обеспечения.

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