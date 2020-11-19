19.11.2020 (23:20)

В Москве состоялась встреча заместителя Министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с главой оборонного ведомства Гвинеи Мохамедом Диане

19 ноября 2020 г. в Москве состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с государственным министром по делам Президента Гвинейской Республики, министром обороны Гвинеи Мохамедом Диане.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества и отметили обоюдную заинтересованность в поступательном расширении связей между оборонными ведомствами двух стран.

В ходе переговоров гвинейский Руководитель выразил искреннюю благодарность Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола, а также за вклад в развитие российско-гвинейского военного сотрудничества.

Генерал-полковник Александр Фомин и Мохамед Диане предметно обсудили вопросы военного образования, борьбы с терроризмом, участия гвинейских представителей в международных мероприятиях, проводимых под эгидой Министерства обороны Российской Федерации, и договорились о наращивании двустороннего сотрудничества.

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