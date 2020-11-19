19.11.2020 (22:25)

Юнармейцы из Смоленска стали призёрами Кубка Смоленской области по тхэквондо на призы Героя Советского Союза Г.И. Бояринова

Юные смоленские армейцы приняли участие в турнире «Кубок Смоленской области по тхэквондо на призы Героя Советского Союза полковника Г.И. Бояринова», который прошел в Смоленске.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов разного возраста из Смоленска и области. В условиях ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции турнир стал для спортсменов редкой возможностью для демонстрации своего мастерства. Став традиционным, он также много лет решает важную задачу патриотического воспитания подрастающего поколения.

Спортсмены отделения тхэквондо спортивной школы смоленского филиала ЦСКА показали прекрасный результат, выдержав мощную конкуренцию и завоевав 5 золотых медалей.

Победителями соревнования среди юношей 2006-2008 г.р. в весовой категории до 33 кг стал Никита Богдан (33 кг) и Роман Мирошников (41 кг). В этой же возрастной группе среди девочек «золото» турнира завоевала Кира Медведева (55 г).

В схватках тхэквондистов 2009-2010 г.р. среди девочек победу одержала Анастасия Шунелева (48 кг), среди юношей – Станислав Терещенко (33 кг).

По итогам общекомандного зачёта сборная спортивной школы ЦСКА/Смоленск вошла в тройку сильнейших команд турнира, заняв почётное третье место.

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