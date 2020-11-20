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20.11.2020 (03:30)

В соединении дальней авиации проходят сборы с военнослужащими младшего командного состава

В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, проходят сборы с военнослужащими проходящих службу на сержантских должностях.

Сержантский состав соединения проходит проверку по знанию форм и методов организации и проведения занятий по огневой, тактической, строевой, физической подготовке, а так же РХБЗ защите.

Была проведена оценка готовности младших командиров  к психологической работе с личным составом по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в подразделениях.

Главной целью сбора является подготовка сержантов к принятию военнослужащих осеннего призыва. Запланировано более 50 мероприятий по подготовке сержантов к новому учебному периоду.

Для недопущения распространения вирусных инфекций все сборы проводятся на территории постоянной дислокации воинских частей соединения. Всего к сборам младших командирских составов привлечено свыше 200 военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Авиация
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