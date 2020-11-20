20.11.2020 (03:30)
В соединении дальней авиации проходят сборы с военнослужащими младшего командного состава
В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, проходят сборы с военнослужащими проходящих службу на сержантских должностях.
Сержантский состав соединения проходит проверку по знанию форм и методов организации и проведения занятий по огневой, тактической, строевой, физической подготовке, а так же РХБЗ защите.
Была проведена оценка готовности младших командиров к психологической работе с личным составом по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в подразделениях.
Главной целью сбора является подготовка сержантов к принятию военнослужащих осеннего призыва. Запланировано более 50 мероприятий по подготовке сержантов к новому учебному периоду.
Для недопущения распространения вирусных инфекций все сборы проводятся на территории постоянной дислокации воинских частей соединения. Всего к сборам младших командирских составов привлечено свыше 200 военнослужащих.