19.11.2020 (20:39)

Гвардейский артиллерийский полк Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ стал лучшим по итогам 2020 учебного года



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Гвардейский артиллерийский полк Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ стал лучшим по итогам 2020 учебного года

Гвардейский артиллерийский полк Новороссийского десантно-штурмового горного соединения по итогам подведения итогов учебного года получил отличную оценку.

В 2020 году полк принимал участие в различных командно-штабных учениях. На полигоне Опук артиллеристы выполнили поставленные задачи по обороне участка морского побережья, по результатам которого полк был отмечен в лучшую сторону.

В сентябре военнослужащие полка приняли участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» на полигоне Раевский, где огнем из 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Нона-С» обрушили на условного противника всю огневую мощь двух гаубичных и одной самоходной батарей.

Личный состав полка получит переходящий вымпел и благодарности от командования гвардейского соединения.



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