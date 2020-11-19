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19.11.2020 (20:39)

Гвардейский артиллерийский полк Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ стал лучшим по итогам 2020 учебного года

Гвардейский артиллерийский полк Новороссийского десантно-штурмового горного соединения по итогам подведения итогов учебного года получил отличную оценку.

В 2020 году полк принимал участие в различных командно-штабных учениях. На полигоне Опук артиллеристы выполнили поставленные задачи по обороне участка морского побережья, по результатам которого полк был отмечен в лучшую сторону.

В сентябре военнослужащие полка приняли участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» на полигоне Раевский, где огнем из 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Нона-С» обрушили на условного противника всю огневую мощь двух гаубичных и одной самоходной батарей.

Личный состав полка получит переходящий вымпел и благодарности от командования гвардейского соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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