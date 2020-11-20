20.11.2020 (01:00)

В соединении военно-транспортной авиации в Тверской области прошли полеты на самолетах Ил-76 при метеоминимуме



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В соединении военно-транспортной авиации в Тверской области прошли полеты на самолетах Ил-76 при метеоминимуме

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли плановые учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-76 при так называемом метеоминимуме.

Экипажи выполняли полётные задания в условиях нижней границы облаков около 100 метров при видимости порядка двух километров. В таких условиях лётчики вынуждены заходить на посадку по приборам, не наблюдая земных ориентиров.

Выполнение таких полетов необходимо для повышения уровня натренированности экипажей выполнять задачи в любых погодных условиях на любых аэродромах.

Во время полетов отрабатывались задачи по поддержанию уровня натренированности и боеготовности экипажей, подготовке молодых летчиков при метеоминимуме, выполнению обязательных проверок по видам летной подготовки, повышению квалификационных разрядов молодого летного состава.

К мероприятию боевой подготовки были привлечены экипажи из Твери, Сещи, Таганрога, Ульяновска и Оренбурга, было задействовано около 10 самолетов Ил-76.

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