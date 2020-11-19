19.11.2020 (20:12)

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил победителей Всероссийского фестиваля «Армия России-2020»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил победителей Всероссийского фестиваля «Армия России-2020»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил награды победителям и лауреатам Всероссийского фестиваля «Армия России-2020».

«Сегодня мы в седьмой раз собрались на этой замечательной и приятной церемонии награждения офицеров. Не только офицеров, всех тех, кто в течение этого года заслужил право стоять на этой сцене. Чтобы это сделать многие из вас действительно совершили неординарные поступки», — сказал глава военного ведомства на торжественной церемонии награждения.

«Сейчас, — отметил Министр обороны, — наши ребята находятся в Нагорном Карабахе, когда каждый день, каждый час надо быть абсолютно сосредоточенным и сконцентрированным. Потому что ты выполняешь задачи, которые перед тобой поставило Отечество, и которые поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации».

Говоря о том, как пришлось решать задачи в 2020 году, который отмечен борьбой с коронавирусной инфекцией, Сергей Шойгу отметил, что «Министерство обороны, Вооружённые Силы — это то ведомство, которое не может уйти на самоизоляцию».

«В течение всего этого года мы выполняем свои основные задачи. Естественно, участвовали в жизни страны и в тех сражениях и битвах, которые разворачивались на полях пандемии, — сказал Министр обороны. — Тысячи военных врачей участвовали и продолжают участвовать в борьбе с этой заразой».

«По всей территории нашей страны и за её пределами задействованы все — не только наши врачи, но и наши летчики, инженеры и войска РХБ защиты, наши институты. Вы знаете о том, что наш 48-й ЦНИИ является одним из разработчиков вакцины, которая на сегодняшний день у нас по праву считается одной из самых эффективных», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства поздравил всех, кто сегодня выходит на сцену, чтобы получить заслуженные награды, отметив, что «в каждом Главкомате, в каждом округе, были те, кто оценивал работу родов, видов, бригад, полков, дивизий, армий, эскадрилий, флотов… Это люди высокого профессионализма, люди, имеющие огромный опыт».

Отборочные этапы Всероссийского фестиваля «Армия России–2020» проходили на протяжении всего года по всей стране. В разных родах войск проводились профессиональные конкурсы и смотры, оценивались итоги годовой работы.

Награждение прошло в десяти номинациях: «Специальная миссия», «Военстрой», «Прорыв в будущее», «Морской волк», «Мужество и честь», «На страже здоровья», «Память сильнее оружия», «Воздушный ас», «Безопасная среда» и «Центр управления».

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