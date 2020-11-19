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19.11.2020 (20:05)

Свыше 160 новобранцев в соединениях и воинских частях РВСН примут Военную присягу

В соединениях и частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пройдут торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 160 новобранцев, призванных на военную службу осенью текущего года.

По прибытию в воинские части и соединения РВСН личный состав размещался в специально оборудованных помещениях на двухнедельную изоляцию. По ее окончанию военнослужащие были направлены в сводный батальон для прохождения общевойсковой подготовки.

После прохождения курса общевойсковой подготовки все военнослужащие, принимающие Военную присягу, сдали зачеты по предметам боевой подготовки.

Военная присяга пройдет без присутствия родственников в связи с необходимостью усиления мер санитарной безопасности, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Военнослужащие будут проходить службу в подразделениях РВСН, которые оснащены новым вооружением, военной и специальной техникой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная служба по призыву
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