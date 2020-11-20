20.11.2020 (00:30)

Летчики дальневосточного соединения дальней авиации совершили более 600 учебно-тренировочных прыжков с парашютом за 2020 год

В дальневосточном авиационном соединении дальней авиации, дислоцируемом в Амурской области, летным составом и специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы подчиненных авиационных полков отработано более 600 учебно-тренировочных прыжков с парашютом.

Данные прыжки проводились согласно программы выполнения нормативов по аварийному покиданию воздушного судна.

Прыжки с парашютными системами «Арбалет-2», «Мальва-24» и парашютами Д1-5У выполнялись личным составом с вертолетов Ми-8амтш с высот от 800 до 3000 метров в зимнем и летнем периодах обучения 2020 учебного года.

В ходе проведения тренировок отрабатывались нормативы на точность приземления на ограниченную площадку, а также подготовка к выполнению повторного прыжка.

«Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава, для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год. В 2020 учебном году летным составом и специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы авиационных полков, отработано более 20 смен, выполнено более 600 прыжков с парашютом разных систем, на данные практические занятия привлекалось более 250 человек личного состава, данный раздел плана подготовки авиационного соединения на 2020 учебный год, выполнен на сто процентов» - заявил начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы авиационного соединения гвардии подполковник Дмитрий Стафиевский.

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