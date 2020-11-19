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19.11.2020 (19:50)

С курсантами Военной академии РВСН проводят занятия на тренажере машины кабельных линий электропередач и энергообеспечения объектов командного пункта

На практических занятиях курсанты Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого выполняют вводные на тренажере, имитирующем машину кабельных линий электропередач и энергообеспечения объектов командного пункта.

В ходе занятий будущие офицеры отрабатывают действия расчетов по испытаниям изоляции кабельных линий электропередач повышенным напряжением выпрямленного тока, с измерением токов утечки, а также проводят изоляцию электрооборудования повышенным напряжением переменного тока напряжением, измеряют сопротивления заземляющих устройств и определения удельного сопротивления грунтов.

Курсанты выполняют нормативы по расчёту трассы кабельных линий и глубины залегания кабеля и муфт, зоны повреждения кабеля методом колебательного разряда и импульсным способом.

Кроме того, преподаватели обучат ракетчиков поиску мест повреждений индукционным и акустическим способами, прожиганию и зажиганию дефектных мест на кабельных линиях выпрямленным током, а также измерению значений и полярности блуждающих токов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , РВСН
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