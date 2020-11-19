19.11.2020 (19:40)

В новом периоде обучения артиллеристы ЗВО обучатся уничтожать противника новыми методами огневого поражения

В новом периоде обучения военнослужащие Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, опробуют новые методы огневого поражения целей.

В ходе выполнения учебно-боевых задач артиллеристы получат практику в совершении марша комбинированным способом, поддержании взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач по средствам радиосвязи, занятии и инженерном оборудовании огневых позиций, обучатся ведению контрбатарейной борьбы.

В рамках обучения военнослужащими будут опробованы новые методы огневого поражения целей с применением РЛС «Аистенок» и «Зоопарк», беспилотных летательных аппаратов, а также приданных на усиление танковых подразделений, ведущих огонь прямой наводкой по движущимся целям условного противника.

«На сегодня ключевым вопросом в обучении военнослужащих бригады является формирование у них навыков взаимодействия с подразделениями разведки и беспилотной авиации при выполнении огневых задач. Эти умения позволяют воину-артиллеристу в кратчайшие сроки производить доразведку целей, определять их размер и вносить корректировки для наиболее эффективного огневого поражения противника» - отметил командир бригады полковник Станислав Котин.

Келецко-Берлинская орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной звезды бригада ведет свою историю от сформированной в Польше в 1944 году 200-й легкой артиллерийской бригады. В годы Великой Отечественной войны военнослужащие соединения участвовали в боях по овладению городом Нейссе, Сандомирско-Селезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. За проявленное мужество и героизм в Великой Отечественной войне 1470 солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями, из них 10 получили звание Героев Советского Союза.

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