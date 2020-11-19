19.11.2020 (19:34)

Расчеты комплексов «Искандер-М» ЗВО отработали нанесение ударов по условному противнику в Нижегородской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты комплексов «Искандер-М» ЗВО отработали нанесение ударов по условному противнику в Нижегородской области

Расчеты оперативных тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетного соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали нанесение ударов по условному противнику в ходе учений, проводимых в Нижегородской области в свой профессиональны праздник.

Расчеты совершили марш в назначенный район, где провели инженерное оборудование стартовых позиций и заступили на боевое дежурство. Военнослужащие провели электронные пуски, отработав нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам и целям, определяющим боевой потенциал условного противника, на расстоянии до 200 километров.

Также расчеты совершенствовали действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, а водители закрепили навыки вождения в различных условиях местности.

Учения проводятся с целью повышения эффективности расчетов комплексов «Искандер-М», в них свыше 400 военнослужащих и задействовано около 100 единиц вооружения и военной и специальной техники.

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