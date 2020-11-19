Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.11.2020 (19:34)

Расчеты комплексов «Искандер-М» ЗВО отработали нанесение ударов по условному противнику в Нижегородской области

Расчеты оперативных тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетного соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали нанесение ударов по условному противнику в ходе учений, проводимых в Нижегородской области в свой профессиональны праздник.

Расчеты совершили марш в назначенный район, где провели инженерное оборудование стартовых позиций и заступили на боевое дежурство. Военнослужащие провели электронные пуски, отработав нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам и целям, определяющим боевой потенциал условного противника, на расстоянии до 200 километров.

Также расчеты совершенствовали действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, а водители закрепили навыки вождения в различных условиях местности.

Учения проводятся с целью повышения эффективности расчетов комплексов «Искандер-М», в них свыше 400 военнослужащих и задействовано около 100 единиц вооружения и военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Нижегородской области чествовали военнослужащих ЗВО, спасших детей от пожара
В Санкт-Петербурге авиационные спасатели ЗВО эвакуировали экипаж условно потерпевшего бедствие вертолёта
В Подмосковье военнослужащие общевойсковой армии ЗВО поздравили 93-летнего артиллериста с профессиональным праздником
На Балтийском флоте в связи с ухудшением погодных условий введена повышенная штормовая готовность

Метки:
Западный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false