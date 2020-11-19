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19.11.2020 (19:24)

В Нижегородской области чествовали военнослужащих ЗВО, спасших детей от пожара

Сегодня в отдельной артиллерийской бригаде гвардейской танковой армии Западного военного округа состоялось чествование военнослужащих, спасших детей от пожара.

11 ноября около 5.50 военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа Виктор Шаталов и Мурад Аслуев, направляясь к месту службы на личном автомобиле, увидели загоревшийся частный деревянный жилой дом, расположенный д. Коурково (Владимирская обл.).

Военнослужащие остановились незамедлительно вышли из машины и направились к дому с целью оказания помощи. В горящем доме они обнаружили трёх детей 13, 11 и 9 лет, которые не могли самостоятельно выбраться из-за заблокированной входной двери. Военнослужащие эвакуировали детей из горящего дома, а также оказали содействие в спасении имущества.

Прибывшие сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 72 кв.м.

Также на плацу соединения перед личным составом командир бригады полковник Илья Красильников зачитал приказ командующего гвардейской танковой армии Западного военного округа о поощрении военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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