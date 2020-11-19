19.11.2020 (19:21)

В Санкт-Петербурге авиационные спасатели ЗВО эвакуировали экипаж условно потерпевшего бедствие вертолёта

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного вертолетного полка прошла тренировка действий авиационных спасателей Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) по ликвидации последствий условного крушения вертолёта.

По замыслу тренировки, в результате выхода из строя одного из двигателей многоцелевого транспортного вертолета Ми-8, который совершал перелёт из Смоленской области, произошёл обрыв радиосвязи между экипажем и руководителем зоны посадки командно-диспетчерского пункта аэродрома.

На поиск потерпевшего бедствие воздушного судна, на борту которого было три члена экипажа и семь пассажиров, вылетел вертолёт Ми-8 с поисково-спасательной командой. Обнаружив место крушения, спасатели в режиме висения с помощью лебедки подняли на борт тяжело раненых членов экипажа. По координатам, переданным со спасательного вертолета, на место происшествия прибыли пожарная команда аэродрома, а также наземная поисково-спасательная группа на специализированном автомобиле, которая извлекла условно раненых членов экипажа с помощью специальных средств. Прибывший реанимобиль доставил пострадавших в военно-клинический госпиталь.

В тренировке по ликвидации последствий кризисной ситуации принимали участие более 50 военнослужащих, было задействовано два вертолёта и пять единиц специальной техники.

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