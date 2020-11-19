19.11.2020 (18:47)

В Подмосковье военнослужащие общевойсковой армии ЗВО поздравили 93-летнего артиллериста с профессиональным праздником



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В Коломне (Московская обл.) военнослужащие артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа поздравили 93-летнего артиллериста - ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Николая Пучешкина с Днём ракетных войск и артиллерии.

“Более семидесяти лет Вы посвятили артиллерии. Вложили в развитие этого рода войск свои силы, передали потомкам-артиллеристам свои знания и умения, заповеди защитников Отечества”, - сказал командир артиллерийской бригады полковник Дмитрий Бельцев.

Фронтовику вручили поздравление, памятные подарки и продуктовый наборы, финалом поздравления стал подарок военного оркестра бригады, исполнившего композиции и песни военных лет с художественным перестроением военнослужащих.

Николай Никитович Пучешкин, полковник в отставке, артиллерист, участник обороны Москвы, родился в деревне Буйгород Волоколамского уезда в 1927 году. В большой крестьянской семье было тринадцать детей, из которых двое умерли ещё в младенчестве. Из девяти братьев четверо погибли, один вернулся инвалидом. Самый младший Николай последним уходил на фронт в 1944 году.

Служил в артиллерийском дивизионе, где был наводчиком 45-миллиметровой противотанковой пушки образца 43-го года. Всю свою жизнь посвятил службе в армии, 73 года из своих 93-х в вооружённых силах страны! Награждён медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", "За боевые заслуги", "За безупречную службу 1-й степени", "За воинскую доблесть".

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