19.11.2020 (18:45)

Лучшие воинские коллективы Северного флота награждены переходящими кубками

В ходе расширенного заседания Военного совета Северного флота, на котором были подведены итоги деятельности сил объединенного стратегического командования в 2020 учебном году, состоялось традиционное награждение лучших воинских коллективов. Их командирам были вручены переходящие почётные кубки губернатора Мурманской области.

В номинации «Лучшая подводная лодка» первым стал экипаж атомного подводного крейсера с баллистическими ракетами «Брянск». Кубок получил командир крейсера капитан 2 ранга Артём Васетинский.

Среди надводных кораблей очередной раз лучшим стал большой противолодочный корабль «Североморск». Кубок был вручен его командиру — капитану 1 ранга Анатолию Кожурову.

Лучшей береговой частью в 2020 году объявлена отдельная Печенгская Краснознамённая ордена Кутузова мотострелковая бригада.

Лучшим зенитным ракетным дивизионом стало подразделение под командованием гвардии майора Вадима Симонова. Первым среди радиотехнических батальонов — подразделение подполковника Сергея Тишинина.

Из представителей морской авиации Северного флота были награждены переходящими кубками командир экипажа истребителя МиГ-31 майор Дмитрий Королёв и командир противолодочной авиаэскадрильи на Ил-38 подполковник Виктор Игошев.

Традиция награждать лучшие воинские коллективы почётными кубками губернатора Мурманской области зародилась в конце прошлого столетия, когда по инициативе флотского командования и администрации региона была образована Ассоциация шефства над Северным флотом, первым президентом которой стал бывший губернатор Юрий Евдокимов.

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