19.11.2020 (18:30)

Командующий Северным флотом вручил офицерам государственные награды

Сегодня в штабе Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота в ходе заседания Военного совета командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды отличившимся офицерам.

Ордена и медали получили 12 старших офицеров из подводных сил, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО, различных органов военного управления и штаба Северного флота.

Почётной грамотой Президента Российской Федерации был награждён начальник пункта управления и наведения авиации соединения ракетных кораблей подполковник Дмитрий Минченко.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен начальник инфекционного отделения – главный инфекционист Военно-морского клинического госпиталя Северного флота подполковник медицинской службы Александр Лоборчук.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами командующий флотом вручил командиру арктической мотострелковой бригады Северного флота полковнику Александру Безбородову, а медаль Ушакова — командиру ракетной боевой части новейшего атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» капитану 2 ранга Ивану Воронину.

Вручая награды, командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моиссев поздравил каждого военнослужащего с высокой оценкой государством их служебной деятельности и пожелал дальнейших успехов.

Всего в 2020 году государственных наград и других видов поощрений от Президента России были удостоены 327 североморцев, в том числе 18 человек гражданских служащих.

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