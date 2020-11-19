19.11.2020 (18:20)

На Балтийском флоте в связи с ухудшением погодных условий введена повышенная штормовая готовность

Из-за существенного ухудшения погодных условий в местах базирования сил Балтийского флота на территории Калининградской и Ленинградской областей, побережья Балтийского моря введен режим повышенной штормовой готовности. В регионах ожидается сильный ветер западного и юго-западного направлений в порывах до 20 метров в секунду, из-за которого волнение моря будет достигать пяти баллов.

На основании прогноза погоды откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

В период ухудшения метеоусловий использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянного базирования. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

На сухопутных полигонах в Калининградской области, где с военнослужащими армейского корпуса Балтийского флота проводятся плановые занятия по боевой подготовке, отработан комплекс необходимых предупредительных мероприятий, приведены в готовность резервные источники электропитания.

Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Балтийского флота готовы к работе по предназначению во взаимодействии с коллегами из региональных подразделений МЧС.

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