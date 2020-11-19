19.11.2020 (18:11)

В Ленобласти военнослужащие ЗВО поздравили 94-летнего фронтовика-артиллериста, штурмовавшего Берлин, с профессиональным праздником

Военнослужащие Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, поздравили ветерана Великой Отечественной войны, участника Берлинской наступательной операции полковника Михаила Григорьевича Полячкова с Днем ракетных войск и артиллерии.

Оркестр гвардейского соединения выступил перед ветераном с персональным плац-парадом, который завершился прославленным «Маршем артиллеристов», написанным на музыку композитора Тихона Хренникова, впервые исполненный в 1943 году.

Командование бригады вручило фронтовику ценные подарки, выразило слова благодарности и уважения защитнику Родины.

Михаил Григорьевич Полячков родился в Орловской области 25 ноября 1925 года. Был призван в ряды Красной Армии в 1943 году. Службу начинал в запасном полку. В полковой школе получил специальность минометчика и звание сержанта. В августе 1943 года отправился на фронт под Курск в первую танковую армию, там же получил первую награду — медаль «За отвагу».

В 1944 году участвовал в освобождении Варшавы. Награжден оденом Красной Звезды. Войну закончил в Берлине, в 600 метрах от Рейхстага и Бранденбургских ворот. Участвовал в параде союзных войск антигитлеровской коалиции 7 сентября 1945 года, строительстве Берлинской стены в 1961 году.

С 1967 по 1973 год проходил службу в качестве политработника в городе Луга Ленинградской области. В 2000 и 2005 годах принимал участие в военном параде на Красной площади.

Справочно:

Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознаменная бригада имени Латышских стрелков — правопреемница 13-го гвардейского стрелкового полка, сформированного 18 сентября 1941 года на базе 666-го стрелкового полка. Военнослужащие части в годы Великой Отечественной войны обороняли Ленинград в районе Мги, Синявино и Волхова. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Крыма, соединение было удостоено почетного наименования «Севастопольское».

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