19.11.2020 (17:38)

Командующий танковой армией ЗВО поздравил артиллеристов и ракетчиков с Днем РВиА

Командующий гвардейской танковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Сергей Кисель поздравил ракетчиков и артиллеристов с Днем ракетных войск и артиллерии (РВиА).

Он отметил, что сегодня военнослужащие и гражданские специалисты РВиА объединения успешно справляются с поставленными задачами. Постепенно проходит обновление вооружения, военной и специальной техники артиллерийских и ракетных подразделений, а также тренажерной базы.

Профессиональная подготовка специалистов танковой армии находится на традиционно высоком уровне, что наглядно показывают хорошие результаты участия военнослужащих в различных конкурсах профессионального мастерства.

Более 70 процентов всего учебного времени ракетчики и артиллеристы танкового объединения провели на полевых занятиях. В летний период обучения были проведены свыше 50 тактических учений с артиллерийскими, реактивными и противотанковыми дивизионами артиллерийских подразделений, а также порядка 100 боевых стрельб. Все тактические учения с ракетными дивизионами были оценены на «хорошо» и «отлично». Кроме того, были проведены командно-штабные и тактические учения с ракетными и артиллерийскими бригадами, в том числе с боевой стрельбой.

Командующий объединением пожелал дальнейших успехов в службе и отметил, что ракетные и артиллерийские комплексы являются одной из важнейших составляющих танкового объединения.

«От Военного совета танковой армии ЗВО и от себя лично поздравляю артиллеристов и ракетчиков, ветеранов с Днём ракетных войск и артиллерии! Желаю вам счастья, здоровья, больших успехов в ратном труде и профессиональной деятельности», — добавил генерал-лейтенант Сергей Кисель.

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