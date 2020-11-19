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19.11.2020 (17:20)

В составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе дополнительно сформированы пять центров

По указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров:

Центр гуманитарного разминирования; Центр примирения враждующих сторон (в т.ч. отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты «Вестник миротворца»); Центр транспортного обеспечения; Центр медицинского обеспечения; Центр торгово-бытового обеспечения.

Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования сегодня самолетами Военно-транспортной авиации доставлено в Нагорный Карабах и с 20 ноября приступит к выполнению первоочередных мероприятий.

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Метки:
НЦУО РФ , Миротворческие операции , Миротворец
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