19.11.2020 (16:08)

В ЦДРА объявили имена лауреатов Всероссийского конкурса «Золотой сокол–2020»

Сегодня в рамках проведенного Центральным домом Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе вебинара были подведены итоги и названы имена лауреатов XIV Всероссийского конкурса на лучшие практические результаты культурно-досуговой работы учреждений культуры Российской Федерации «Золотой сокол–2020».

По известным причинам вместо запланированной церемонии награждения победителей и призеров конкурса, которая должна была состояться в Доме офицеров Самарского гарнизона, итоги завоевывающего все большую популярность масштабного творческого состязания подводили в онлайн-режиме в ходе вебинара. Но организаторы конкурса — методисты ЦДРА — постарались и в таком формате общения с руководителями и специалистами учреждений культуры создать атмосферу праздника.

Выступившие в роли ведущих начальник методического отдела заслуженный работник культуры Российской Федерации Дмитрий Хробостов и заместитель начальника методического отдела Елена Гурьянова торжественно объявили, что в завершившемся конкурсе приняли участие 127 учреждений культуры, которые в пяти номинациях представили 177 творческих работ. В конкурсной борьбе участвовали авторы из всех четырех военных округов, трех флотов и Каспийской флотилии, видов и родов войск Вооруженных Сил, главных управлений Минобороны России, других силовых структур, а также гражданских учреждений культуры.

Присланные работы отразили важные события 2020 года: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, проведение в России Года памяти и славы, 160-летие со дня рождения Антона Чехова, 150-летие со дня рождения Ивана Бунина, активизацию деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». И, конечно же, в поле зрения авторов находилась многогранная жизнедеятельность воинских коллективов.

Решением жюри конкурса победителем в номинации «Лучшая методическая разработка» назван 75-й Дом офицеров (Можайский гарнизон) за методическую работу «Победа одна на всех». Тему Великой Победы в своих работах также раскрыли занявший третье место в этой же номинации Дом офицеров Центрального военного округа и победитель в номинации «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия» Дом офицеров Юргинского гарнизона (Кемеровская область).

И даже в такой номинации, как «Лучший аналитический обзор организации работы учреждений культуры», конкурсанты проявили творческий подход в отражении проекта «Дорога памяти», акций «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Крылья Победы». А лучшей здесь была признана работа «Деятельность военного учреждения культуры в период пандемии» 60-го Дома офицеров (Ростовская область).

Победу в номинации "Лучший видеосюжет о деятельности учреждения культуры" праздновал Дом офицеров Восточного военного округа, представивший видеосюжет «Развитие бальных традиций в офицерской и кадетской среде на Дальнем Востоке».

По традиции в преддверии подведения итогов конкурса методический отдел провел интернет-голосование в номинации «Лучший видеосюжет за приз зрительских симпатий». Наибольшее число голосов было отдано работе Дома офицеров поселка имени Г.К. Жукова (Курская область).

Наконец, в номинации «Лучшая работа по организации шефства над военнослужащими и членами их семей» первое место присуждено Управлению культуры администрации городского округа Сызрань (Самарская область).

В заключение вебинара ведущие после объявления всех, более 30 учреждений культуры, ставших лауреатами конкурса, сообщили, что с 20 ноября начинается прием работ на XV Всероссийский конкурс «Золотой сокол–2021».

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