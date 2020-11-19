Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.11.2020 (17:06)

Ракетные войска и артиллерия ЦВО в 2020 году провели около 350 учений

В 2020 учебном году с военнослужащими артиллерийских соединений Центрального военного округа (ЦВО) проведено около 350 учений, что на 45 % больше показателя 2019 года.

Личный состав принял участие в тренировках по управлению огнем бригад, дивизионов и батарей, были проведены три командно-штабных учения с соединениями и воинскими частями ракетных войск и артиллерии.

Особое внимание уделялось выполнению противоогневых маневров после выполнения каждой огневой задачи, сокращению до минимума времени нахождения артиллерийских подразделений на огневой позиции, времени обнаружения условного противника, наведения на его и поражения. Во время учений активно применялись общевойсковые комплексы разведки «Стрелец» и беспилотные летательные аппараты.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Три модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили на вооружение авиаполка ЦВО
Артиллеристы в Сибири учились уничтожать цели в условиях виртуальной реальности
Под Самарой военный оркестр 2-й армии ЦВО дал концерт у дома 96-летнего наводчика легендарной «Катюши»
Более 11 тыс. огневых задач выполнили артиллеристы ЦВО в 2020 году

Метки:
Ракетные войска , Артиллерия , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false