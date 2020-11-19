19.11.2020 (17:06)

Ракетные войска и артиллерия ЦВО в 2020 году провели около 350 учений

В 2020 учебном году с военнослужащими артиллерийских соединений Центрального военного округа (ЦВО) проведено около 350 учений, что на 45 % больше показателя 2019 года.

Личный состав принял участие в тренировках по управлению огнем бригад, дивизионов и батарей, были проведены три командно-штабных учения с соединениями и воинскими частями ракетных войск и артиллерии.

Особое внимание уделялось выполнению противоогневых маневров после выполнения каждой огневой задачи, сокращению до минимума времени нахождения артиллерийских подразделений на огневой позиции, времени обнаружения условного противника, наведения на его и поражения. Во время учений активно применялись общевойсковые комплексы разведки «Стрелец» и беспилотные летательные аппараты.

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