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19.11.2020 (16:45)

Три модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили на вооружение авиаполка ЦВО

Три модернизированных сверхзвуковых высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили на вооружение истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Красноярском крае.

В ходе модернизации, которая проходила на авиастроительном заводе в Нижнем Новгороде, МиГ-31БМ прошли комплексный заводской ремонт технических узлов и агрегатов, были обновлены авионика, навигационное оборудование и радиоэлектронные системы, а также улучшены тактические характеристики истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, что позволило повысить их боевые возможности. Звено модернизированных МиГ-31БМ совершило перелет протяженностью около 4000 километров, вернулось на аэродром базирования и в ближайшее время заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства.

На вооружении авиационного соединения ЦВО в Красноярском крае стоят сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Экипажи крупнейшего в Сибири авиасоединения несут боевое дежурство по противовоздушной обороне промышленных, административных и военных объектов региона.

Сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31 предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Центральный военный округ
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