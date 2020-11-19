19.11.2020 (17:30)

Военные медики перевели 20 пациентов с тяжелой формой COVID-19 из Шадринска в Курган



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные медики перевели 20 пациентов с тяжелой формой COVID-19 из Шадринска в Курган

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России совместно с медицинским персоналом больниц Курганской области перевели 20 пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции из Шадринска в Курган для оказания экстренной помощи.

Военные медики оценили состояние пациентов перепрофилированного госпиталя для больных COVID-19 в Шадринске. По результатам осмотров и ознакомления с историями болезни было принято решение о транспортировке 20 пациентов, находящихся в тяжелом и среднетяжелом состоянии, в лечебные учреждения Кургана. Поступившие пациенты были направлены в реанимационные отделения и палаты интенсивной терапии под постоянное наблюдение военных врачей реаниматологов.

«Мы определили ту категорию пациентов, у которых в перспективе могут наблюдаться осложнения. Для предотвращения развития тяжёлых форм болезни, эффективной и своевременной реакции на осложнения было принято решение о транспортировке этих пациентов», — сказал представитель сводного медицинского отряда Минобороны России, врач анестезиолог-реаниматолог Иван Грачёв.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава России Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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