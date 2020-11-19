19.11.2020 (16:15)
Артиллеристы в Сибири учились уничтожать цели в условиях виртуальной реальности
Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в свой профессиональный праздник уничтожили условного противника в режиме виртуальной реальности, используя современные компьютерные тренажеры.
В специализированном компьютерном классе военнослужащие провели тренировку по уничтожению условного противника из различных артиллерийских систем в условиях резко изменяющейся метеорологической обстановки.
Поступившие в артиллерийское соединение тренажеры позволяют военнослужащим до совершенства оттачивать навыки стрельбы по бронетехнике, командным пунктам, огневым точкам и другим целям в виртуальной тактической обстановке. Комплекс в автоматизированном режиме ведет анализ детальной статистики и контролирует выполнение учебно-боевой задачи, сообщая об ошибках и промахах обучающихся. «Для качественного обучения военнослужащих стрельбе и управлению огнем в этом году был создан новый компьютерный класс, укомплектованный современными мультимедийными интерактивными тренажерами, позволяющими отработать широкий спектр задач в виртуальной тактической обстановке. Полученные навыки командиры орудий, наводчики применяют в реальных тактических учениях с боевой стрельбой», - отметил начальник отделения подготовки отдела ракетных войск и артиллерии 41 ОА ЦВО подполковник Дмитрий Зайцев.
Кроме современной классной учебно-материальной базы в артиллерийском соединении есть специальный полигон, оборудованный позициями для стрельбы из разных артиллерийских систем, на котором военнослужащие выполняют практические огневые задачи, проводят учебно-боевые стрельбы и тактические учения.
День ракетных войск и артиллерии был учрежден 21 октября 1944 года указом президиума Верховного совета СССР. Дата празднования была назначена на 19 ноября в ознаменование заслуг артиллерии в ходе контрнаступления под Сталинградом в 1942 году. С 1964 года праздник стал отмечаться как День ракетных войск и артиллерии.