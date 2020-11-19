19.11.2020 (16:00)

Под Самарой военный оркестр 2-й армии ЦВО дал концерт у дома 96-летнего наводчика легендарной «Катюши»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Под Самарой военный оркестр 2-й армии ЦВО дал концерт у дома 96-летнего наводчика легендарной «Катюши»

В Самарской области военный оркестр 2-й армии Центрального военного округа (ЦВО) дал концерт дома у 96-летнего участника Великой Отечественной войны, наводчика легендарной реактивной системы залпового огня «Катюша» Льва Михайловича Атменеева. Праздник был организован в День ракетных войск и артиллерии, который отмечается в России ежегодно 19 ноября.

Духовой оркестр исполнил попурри из знакомых фронтовых мелодий. Несмотря на низкую температуру и первые снега, Лев Михайлович вышел во двор и в хорошем настроении наблюдал за праздничным представлением. Между музыкальными произведениями фронтовик рассказывал о буднях Великой Отечественной войны. Во время рассказа про Сталинградскую битву военнослужащие поинтересовались про погоду. Тогда Лев Михайлович заметил, что в том время было минус 40 градусов на улице. «Сейчас что? Холодно что ли? 4–6 градусов», — улыбнулся ветеран.

Военнослужащие вручили почетному артиллеристу адресное поздравление и подарки.

Лев Михайлович Атменеев родился 8 июня 1924 года в Шенталинском районе Куйбышевской области (ныне Самарская область). Был призван в Красную Армию 10 августа 1941 года. Воевал в составе Юго-Западного и Белорусского фронтов. Всю службу прошел в должности наводчика реактивной системы залпового огня «Катюша». Попадал в окружение. За годы войны был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Отвагу» и другими медалями.

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