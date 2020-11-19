19.11.2020 (15:45)

Более 11 тыс. огневых задач выполнили артиллеристы ЦВО в 2020 году

В 2020 году военнослужащие артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в ходе боевой учебы выполнили более 11 тыс. огневых задач, что соответствует уровню 2019 года.

Всего артиллеристами ЦВО в 2020 учебном году выполнено свыше 9 тыс. индивидуальных зачетных огневых задач с боевой стрельбой или с помощью имитационных средств, а также более 1,7 тыс. огневых задач в составе подразделений в ходе тактических учений.

При выполнении задач было произведено около 30 тыс. выстрелов. Военнослужащие успешно поражали цели как высокоточными артиллерийскими боеприпасами, так и оперативно-тактическими ракетами с погрешностью не более нескольких метров.

По итогам анализа проведенных мероприятий боевой подготовки установлено, что повысился уровень полевой выучки артиллерийских (ракетных) подразделений.

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