19.11.2020 (15:45)
Более 11 тыс. огневых задач выполнили артиллеристы ЦВО в 2020 году
В 2020 году военнослужащие артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в ходе боевой учебы выполнили более 11 тыс. огневых задач, что соответствует уровню 2019 года.
Всего артиллеристами ЦВО в 2020 учебном году выполнено свыше 9 тыс. индивидуальных зачетных огневых задач с боевой стрельбой или с помощью имитационных средств, а также более 1,7 тыс. огневых задач в составе подразделений в ходе тактических учений.
При выполнении задач было произведено около 30 тыс. выстрелов. Военнослужащие успешно поражали цели как высокоточными артиллерийскими боеприпасами, так и оперативно-тактическими ракетами с погрешностью не более нескольких метров.
По итогам анализа проведенных мероприятий боевой подготовки установлено, что повысился уровень полевой выучки артиллерийских (ракетных) подразделений.