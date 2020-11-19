19.11.2020 (15:30)
Артиллеристы российской военной базы в Таджикистане в 2020 учебном году выполнили около 1000 огневых задач
Артиллеристы российской военной базы в Таджикистане в ходе проведенных учений и тренировок в 2020 учебном году выполнили около 1000 огневых задач с боевой стрельбой.
На полигонах Ляур и Самбули артиллеристы совершенствовали навыки решения индивидуальных задач боевой стрельбы с огневых позиций разной степени сложности, в том числе в условиях ограниченного времени и с использованием различных типов боеприпасов. Основные усилия были направлены на подготовку артиллерийских подразделений в составе разведывательно-ударных комплексов с применением беспилотной авиации и технических средств артиллерийской и войсковой разведки. В целях совершенствования навыков ведения артогня не менее 50 процентов занятий было проведено ночью.
Всего в 2020 учебном году российские артиллеристы провели более 100 тактических учений и тренировок по стрельбе и управлению огнем артиллерии.