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19.11.2020 (15:30)

Артиллеристы российской военной базы в Таджикистане в 2020 учебном году выполнили около 1000 огневых задач

Фото Видео

Артиллеристы российской военной базы в Таджикистане в ходе проведенных учений и тренировок в 2020 учебном году выполнили около 1000 огневых задач с боевой стрельбой.

На полигонах Ляур и Самбули артиллеристы совершенствовали навыки решения индивидуальных задач боевой стрельбы с огневых позиций разной степени сложности, в том числе в условиях ограниченного времени и с использованием различных типов боеприпасов. Основные усилия были направлены на подготовку артиллерийских подразделений в составе разведывательно-ударных комплексов с применением беспилотной авиации и технических средств артиллерийской и войсковой разведки. В целях совершенствования навыков ведения артогня не менее 50 процентов занятий было проведено ночью.

Всего в 2020 учебном году российские артиллеристы провели более 100 тактических учений и тренировок по стрельбе и управлению огнем артиллерии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан
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