19.11.2020 (15:11)

Волгоградские юнармейцы приняли участие в церемонии гашения марки к юбилею легендарного полководца

В триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялось памятное мероприятие. В день 125-летия со дня рождения легендарного полководца Михаила Шумилова провели специальное гашение художественного маркированного конверта с портретом прославленного военачальника. Оттиск специального штемпеля на конверт поставили в присутствии юнармейцев Волгограда.

«Герой Советского Союза, командующий 64-й армией Михаил Шумилов прославился героической обороной города на Волге. Вошел в историю как генерал, пленивший фельдмаршала Паулюса. Одна из целей мероприятия – сохранение памяти о великих полководцах. Другая – повышение интереса у молодежи к изучению важных дат Великой Отечественной войны», – рассказал начальник регионального штаба Юнармии Денис Харитонов.

В преддверии памятной даты Почта России выпустила маркированные конверты с изображением Михаила Шумилова. В день его рождения активисты Юнармии стали свидетелями исторического события - специальным штампом было погашено четыре юбилейных конверта. Один из них пополнил фонды музея-панорамы «Сталинградская битва». Другой - отправился на родину Шумилова. Третий – остался в региональном штабе Юнармии Волгоградской области, а четвертый - подарили Привольненской средней школе Светлоярского района, которая носит имя легендарного военачальника.

В этот же день участники Движения возложили цветы к могиле легендарного полководца, похороненного на Мамаевом кургане.

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