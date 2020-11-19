19.11.2020 (14:45)

Совместное российско-таджикское учение состоится сразу на трех полигонах в Таджикистане

Совместное учение с боевой стрельбой подразделений 201-й российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан состоится на полигонах Харб-Майдон, Ляур и Самбули в период с 20 по 28 ноября 2020 года. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Учение пройдет в три этапа. В ходе первого этапа российские военнослужащие отработают вопросы обеспечения охраны и обороны важных объектов, а также перемещения подразделений в районы выполнения учебно-боевых задач. На втором этапе будут выполнены совместные задачи с подразделениями вооруженных сил Республики Таджикистан по блокированию незаконных вооруженных формирований (НВФ) и ведению оборонительных действий по недопущению прорыва условного противника из блокированного района. На заключительном этапе состоится нанесение комплексного огневого поражения и создание условий для перехода в атаку с целью разгрома обороняющегося противника.

Все тактические эпизоды будут отрабатываться с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

Основными целями совместного учения являются совершенствование взаимодействия по единой тактической обстановке и практических навыков должностных лиц органов управления войск в организации действий подчиненных войск (сил) и управления ими при выполнении задач по предназначению, повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении учебно-боевых задач.

Всего в совместном учении от российской стороны привлечено более 3 тыс. российских военнослужащих, а также задействовано свыше 550 единиц вооружения и военной и специальной техники, в том числе ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-24, Ми-8 МТВ5-1, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация», комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Гранат», «Леер».

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