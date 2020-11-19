19.11.2020 (14:28)

Военный комитет ОДКБ обсудил военно-политическую обстановку в зоне коллективной безопасности



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военный комитет ОДКБ обсудил военно-политическую обстановку в зоне коллективной безопасности

Сегодня под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова в режиме видеоконференции состоялось заседание Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В мероприятии приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии, а также начальник Объединённого штаба ОДКБ и заместитель Генерального секретаря ОДКБ.

В ходе заседания главы военных делегаций обсудили военно-политическую обстановку в зоне коллективной безопасности, а также актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической областях.

«Сегодня мы провели очередное заседание Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности. Обсудили военно-политическую обстановку на границах ОДКБ. Договорились продолжить обмен информацией о вызовах и угрозах государствам-членам Организации в целях выработки и принятия совместных решений по обеспечению коллективной безопасности», — сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Кроме того, были подведены итоги военного сотрудничества государств-членов ОДКБ в 2015–2020 годах, определены основные направления его развития на очередной пятилетний период.

Был также уточнен порядок дальнейшей работы по организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в следующем году, совершенствованию структуры и состава Коллективных авиационных сил ОДКБ, обеспечению готовности Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ к выполнению задач по предназначению.

«Рассмотрели вопросы взаимодействия оборонных ведомств государств Организации в области военной медицины. Рекомендовали уполномоченным органам военного управления оборонных ведомств государств-членов ОДКБ ежегодно проводить рабочие встречи руководителей медицинских служб по наиболее актуальным проблемным вопросам медицинского обеспечения», — добавил глава российского Генштаба.

Генерал армии Валерий Герасимов также отметил, что итоги проведенного заседания Военного комитета будут способствовать поддержанию региональной стабильности и укреплению коллективной безопасности государств-членов Организации.

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