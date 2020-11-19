19.11.2020 (13:10)

В Москве почтили память главных маршалов артиллерии

Сегодня у Кремлевской стены состоялась торжественная церемония возложения венков к урнам с прахом главных маршалов артиллерии Николая Воронова и Митрофана Неделина.

В мероприятии приняли участие начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, генералы и офицеры Главного командования Сухопутных войск, ветераны ракетных войск и артиллерии, а также представители общественных организаций.

Церемония была проведена с привлечением военнослужащих роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

В этот предпраздничный день ветераны и офицеры ракетных войск и артиллерии также возложили венки и цветы на Федеральном военно-мемориальном кладбище.

19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 г.

Ежегодно, в ознаменование заслуг воинов-артиллеристов в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом отмечается День ракетных войск и артиллерии. Именно в этот день началось историческое контрнаступление советских войск, длившееся 76 дней.

На всех этапах Сталинградской битвы советская артиллерия прокладывала путь своим танкам и пехоте, громила укрепления врага, подавляла его волю к сопротивлению. Искусные боевые действия артиллерии стали залогом победы советских войск.

(Фото: Надежды Тихомировой)

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