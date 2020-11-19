19.11.2020 (13:20)

Военнослужащие соединения РХБ защиты ЗВО продезинфицировали железнодорожные составы для отправки призывников из Санкт-Петербурга и Ленобласти



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие соединения РХБ защиты ЗВО продезинфицировали железнодорожные составы для отправки призывников из Санкт-Петербурга и Ленобласти

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО провели специальную обработку железнодорожных составов, предназначенных для отправки в войска граждан, призванных на военную службу в ходе осеннего призыва в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции военнослужащие в средствах индивидуальной защиты провели обработку специальным дезинфицирующим раствором более 50 тыс. кв. м корпусов вагонов, посадочных мест, санитарных помещений и железнодорожной платформы.

В проведении дезинфекции было задействовано около десяти единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К и более 30 военнослужащих соединения РХБ защиты. Ранее были обработаны помещения военных комиссариатов.

Из Санкт-Петербурга и Ленинградской области этой осенью будут призваны на военную службу более 5 тыс. граждан.

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