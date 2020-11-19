19.11.2020 (13:20)
Военнослужащие соединения РХБ защиты ЗВО продезинфицировали железнодорожные составы для отправки призывников из Санкт-Петербурга и Ленобласти
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО провели специальную обработку железнодорожных составов, предназначенных для отправки в войска граждан, призванных на военную службу в ходе осеннего призыва в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Для профилактики распространения коронавирусной инфекции военнослужащие в средствах индивидуальной защиты провели обработку специальным дезинфицирующим раствором более 50 тыс. кв. м корпусов вагонов, посадочных мест, санитарных помещений и железнодорожной платформы.
В проведении дезинфекции было задействовано около десяти единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К и более 30 военнослужащих соединения РХБ защиты. Ранее были обработаны помещения военных комиссариатов.
Из Санкт-Петербурга и Ленинградской области этой осенью будут призваны на военную службу более 5 тыс. граждан.