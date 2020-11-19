19.11.2020 (13:15)

Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин принял специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии

Сегодня в Москве заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике в контексте политического урегулирования и деятельности сирийского Конституционного комитета.

Генерал-полковник Александр Фомин проинформировал об итогах состоявшейся в 11-12 ноября 2020 года в Дамаске Международной конференции по возвращению сирийских беженцев на родину. Отмечена важность более активного вовлечения профильных структур ООН в содействие послевоенному восстановлению Сирии, созданию в стране нормальных условий жизни в освобожденных от террористов районах. Привлечено внимание к усилиям сирийского правительства по всестороннему содействию гражданам, возвратившимся в места постоянного пребывания.

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